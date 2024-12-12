В Карелии устраняют цифровое неравенство: мобильная связь пришла в четыре поселка

В четырех карельских поселках появилась качественная мобильная связь.

Благодаря реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» жители четырех карельских поселков — Авнепорога Кемского района, Онежского, Чернореченского и Колово Пудожского района — получили доступ к современным услугам связи. Об этом сообщили на странице Минтранса Республики Карелия.

В этих поселках были установлены и введены в эксплуатацию новые базовые станции сотовой связи. Специалисты провели необходимые замеры и подтвердили высокое качество сигнала. Отмечается, что это стало возможным благодаря активному участию самих жителей в голосовании за подключение их населенных пунктов к мобильному интернету.

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Сергей Щебекин подчеркнул важность этого проекта для региона, добавив, что он позволяет повысить качество жизни жителей даже самых отдаленных населенных пунктов. Главы муниципальных образований также выразили благодарность за реализацию проекта, отметив, что качественная связь — это необходимость современного человека.