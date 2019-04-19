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Новости. Происшествия
09:31, 19 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

В Карелии утонули двое рыбаков

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Трагедия произошла на озере Янисъярви 17 апреля, сообщили в МЧС Карелии.

Двое жителей поселка Вяртсиля отправились на зимнюю рыбалку на озеро Янисъярви Сортавальского района днем 17 апреля. Мужчины провалились под лед и погибли.

Вечером они не вернулись домой. Родственники вышли на поиски. 

В 5.00, когда подморозило, один из родственников встал на лыжи и обнаружил место провала. Вызвали спасателей. В 15.20 тела рыбаков были подняты из воды. 

Напоминаем, выход на лед запрещен. 

 

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