В Карелии утонули двое рыбаков

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Трагедия произошла на озере Янисъярви 17 апреля, сообщили в МЧС Карелии.
Двое жителей поселка Вяртсиля отправились на зимнюю рыбалку на озеро Янисъярви Сортавальского района днем 17 апреля. Мужчины провалились под лед и погибли.
Вечером они не вернулись домой. Родственники вышли на поиски.
В 5.00, когда подморозило, один из родственников встал на лыжи и обнаружил место провала. Вызвали спасателей. В 15.20 тела рыбаков были подняты из воды.
Напоминаем, выход на лед запрещен.
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