В Карелии утонули двое рыбаков

Трагедия произошла на озере Янисъярви 17 апреля, сообщили в МЧС Карелии.

Двое жителей поселка Вяртсиля отправились на зимнюю рыбалку на озеро Янисъярви Сортавальского района днем 17 апреля. Мужчины провалились под лед и погибли.

Вечером они не вернулись домой. Родственники вышли на поиски.

В 5.00, когда подморозило, один из родственников встал на лыжи и обнаружил место провала. Вызвали спасателей. В 15.20 тела рыбаков были подняты из воды.

Напоминаем, выход на лед запрещен.