В Карелии утвердили программу по сокращению потребления алкоголя

Планируется ограничить время продажи спиртного и количество алкомаркетов.

В Карелии ужесточат правила продажи алкоголя. Власти республики утвердили программу по сокращению потребления алкоголя до 2030 года. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Программа предусматривает сокращение времени торговли спиртным и уменьшение количества алкогольных магазинов. Кроме того, увеличено допутимое расстояние от точек продажи алкоголя до школ, больниц и других социальных объектов.

В рамках программы планируется разработать безалкогольные аналоги популярных карельских бальзамов и ликеров для сувенирной продукции. Параллельно будут развивать программы лечения зависимостей и пропагандировать здоровый образ жизни.

В некоторых населенных пунктах могут ввести «территории трезвости» с полным запретом на продажу спиртного. Также планируют добавить дни, когда алкоголь нельзя будет купить вообще.

Программу ранее поручил разработать глава Карелии Артур Парфенчиков. Он отметил, что уровень потребления алкоголя в регионе выше, чем в среднем по Северо-Западу.

Напомним, Карелия занимает первое место в России по потреблению пива и других слабоалкогольных напитков (6,5 литра на человека) и третье — по потреблению водки (11,2 литра).