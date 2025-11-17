В Карелии утвердили величину прожиточного минимума на 2026 год

Правительство Карелии утвердило размер прожиточного минимума на будущий год.
Соответствующее постановление 12 ноября подписал глава Карелии Артур Парфенчиков. Суммы разные в зависимости от проживания.
На севере республики — в Беломорском и Кемском округах, Костомукшском городском округе, Калевальском и Лоухском районах — установлены повышенные показатели с учётом особых климатических условий. Здесь величина прожиточного минимума составит:
для граждан трудоспособного возраста — 24 288 рублей;
для пенсионеров — 19 163 рубля;
для детей — 21 615 рублей;
в среднем на душу населения — 22 283 рубля.
В остальных районах республики прожиточный минимум ниже:
для трудоспособных граждан — 22 685 рублей;
для пенсионеров — 17 898 рублей;
для детей — 20 188 рублей;
на душу населения — 20 812 рублей.
Средние значения по республике в целом составят:
для трудоспособного населения — 22 914 рублей;
для пенсионеров — 18 079 рублей;
для детей — 20 391 рубль;
на душу населения — 21 022 рубля.
Напомним, прожиточный минимум — это минимальная сумма дохода, необходимая человеку для обеспечения базовых жизненных потребностей, таких как еда, одежда и оплата счетов. Эта величина используется государством для оценки нуждаемости граждан при назначении социальной помощи, пособий и других выплат, а также для определения порога бедности. Ранее в России утвердили прожиточный минимум на 2026 год.