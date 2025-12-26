РЕКЛАМА
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24
Обществоведение
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00
«Нам важно слышать горожан»: Инна Колыхматова подвела итоги года
24 декабря, 16:13
В Карелии утвержден график выплат пенсий и пособий на январь 2026 года
Сегодня 06:46
Выяснили, когда в январе перечислят социальные выплаты, в том числе детские пособия и пенсии.

фото: © Людмила Корвякова, Столица на Онего

Ввиду того, что первая неделя января совпадает с новогодними каникулами, карельские семьи, получающие детские выплаты через банковские учреждения, получат декабрьские пособия раньше.

25 декабря 2025 года был произведен перевод ряда пособий на детей за декабрь. В этот список входят: универсальное пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин; выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей; пособие, выплачиваемое в связи с рождением или усыновлением первого ребенка до достижения им трехлетнего возраста; а также ежемесячные выплаты на детей военнослужащих, осуществляемые через Социальный фонд России (СФР).

26 декабря перечислили ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, также охватывающую декабрь 2025 года.

Пенсионные и социальные выплаты за январь будут перечислены на банковские счета жителей республики в следующие даты:

27 декабря — для тех, кто обычно получает пенсию в первые две декады месяца.
22 января — для граждан, чья пенсия по графику приходится на третью декаду месяца.

Выплата пенсий за январь 2026 года через почтовые отделения будет осуществляться с 3 по 25 января, в соответствии с установленным графиком и режимом работы почтовых отделений.

Отделение СФР по Республике Карелия перечисляет средства в банки заблаговременно, до наступления даты, указанной в графике. После этого банки осуществляют зачисление средств на счета получателей, сообщает Отделение СФР по Республике Карелия.

Получить консультации по графику выплаты в Карелии можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-0001.

