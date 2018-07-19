Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:17, 19 Июля 2018

В Карелии увековечили память директора ОАО "Кондопога"

По теме

Власти Петрозаводска советуют при разведении костра в жару окружить его полуметровой минерализованной полосой
19.07.18 16:52
Студент из Петрозаводска выступил в штаб-квартире ЮНЕСКО
19.07.18 16:34
В Петрозаводске преобразится аллея на Ключевой
19.07.18 16:23
Все новости
Загрузка...

Памятная доска были открыта на стене дома, где жил Виталий Федермессер.

В Кондопоге на стене дома № 22 по улице Советов сегодня торжественно открыли мемориальную доску в память о генеральном директоре ОАО "Кондопога". Виталий Федермессер более 40 лет отдал градообразующему предприятию, а с 1989 по 2008 годы был его руководителем.

Работники предприятия и простые кондопожане с благодарностью вспоминают Федермессера, который не только поднял завод на высокий уровень, но и внес огромный вклад в развитие города. При нем, констатируют жители Кондопоги, город стал другим: появилось множество социальных объектов – Дворец искусств и Ледовый дворец, Творческий центр с конференц-залом и гостиницей, детская музыкальная школа, стадион с современным травяным покрытием, детская библиотека с компьютерным залом, шахматный и атлетический клубы, башня с карильонами и часами и другое.

Незадолго до открытия кондопожане собрались в Творческом центре, где было сказано много слов в адрес Виталия Федермессера. Его вспоминали коллеги, руководство района, те, кому он помогал. На встрече была представлена книга о жизненном пути Федермессера, созданная жительницей Кондопоги Татьяной Осининой при поддержке АО "Кондопога" и с участием жителей города, поделившихся своими архивными материалами и воспоминаниями.

"Он навсегда вписал свое имя в историю нашего города, района и всей республики. Он жил среди нас, знал о том, что происходит в городе. Но самое главное – ему и его команде удалось в сложнейших экономических условиях не просто сохранить крупнейшее предприятие, но и мощно его развивать. У комбината всегда была репутация надежного и сильного делового партнера", - было отмечено на встрече.

"Он опередил время своими мыслями, своей энергией. Он понимал, что все взаимосвязано – город, район, производство. Затем все начали делить. Но на сегодняшний день мы как раз выходим из этого состояния и в полной мере будем участвовать в жизни города, района и республики", - сказал исполнительный директор АО "Кондопога" Юрий Айвазов.

Памятную доску из камня безвозмездно изготовил местный предприниматель Юрий Захарнев. Вдова Федермессера Лариса Константиновна поблагодарила лично его, а также руководство АО "Кондопога" и всех кондопожан за то, что собрались и вспомнили ее супруга.

По теме

Власти Петрозаводска советуют при разведении костра в жару окружить его полуметровой минерализованной полосой
19.07.18 16:52
Студент из Петрозаводска выступил в штаб-квартире ЮНЕСКО
19.07.18 16:34
В Петрозаводске преобразится аллея на Ключевой
19.07.18 16:23
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2018-07-19 16:27:18
Достойнейший человек. Можно его именем и улицу назвать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
12.07.2018, 09:50
ФОТО: На Валааме паломник заплакал на плече у Путина
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина

Аналитика

18.07.2018 15:32
Обществоведение
Петросовет – за школу и садики 1
Депутаты Петросовета одобрили выделение денег на школу и садики, что в некоторой степени позволит решить серьезную городскую проблему с записью и очередями в образовательные учреждения.
"Население России никогда не жило хорошо" 4
18.07.2018 13:19
"Никому нельзя верить" 5
17.07.2018 11:57
Вот ведь зараза
17.07.2018 08:58
Минздрав Карелии предложил открыть кабинеты офтальмологического приема в районах
16.07.2018 10:21
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно!
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»