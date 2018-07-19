В Карелии увековечили память директора ОАО "Кондопога"

Памятная доска были открыта на стене дома, где жил Виталий Федермессер.

В Кондопоге на стене дома № 22 по улице Советов сегодня торжественно открыли мемориальную доску в память о генеральном директоре ОАО "Кондопога". Виталий Федермессер более 40 лет отдал градообразующему предприятию, а с 1989 по 2008 годы был его руководителем.

Работники предприятия и простые кондопожане с благодарностью вспоминают Федермессера, который не только поднял завод на высокий уровень, но и внес огромный вклад в развитие города. При нем, констатируют жители Кондопоги, город стал другим: появилось множество социальных объектов – Дворец искусств и Ледовый дворец, Творческий центр с конференц-залом и гостиницей, детская музыкальная школа, стадион с современным травяным покрытием, детская библиотека с компьютерным залом, шахматный и атлетический клубы, башня с карильонами и часами и другое.

Незадолго до открытия кондопожане собрались в Творческом центре, где было сказано много слов в адрес Виталия Федермессера. Его вспоминали коллеги, руководство района, те, кому он помогал. На встрече была представлена книга о жизненном пути Федермессера, созданная жительницей Кондопоги Татьяной Осининой при поддержке АО "Кондопога" и с участием жителей города, поделившихся своими архивными материалами и воспоминаниями.

"Он навсегда вписал свое имя в историю нашего города, района и всей республики. Он жил среди нас, знал о том, что происходит в городе. Но самое главное – ему и его команде удалось в сложнейших экономических условиях не просто сохранить крупнейшее предприятие, но и мощно его развивать. У комбината всегда была репутация надежного и сильного делового партнера", - было отмечено на встрече.

"Он опередил время своими мыслями, своей энергией. Он понимал, что все взаимосвязано – город, район, производство. Затем все начали делить. Но на сегодняшний день мы как раз выходим из этого состояния и в полной мере будем участвовать в жизни города, района и республики", - сказал исполнительный директор АО "Кондопога" Юрий Айвазов.

Памятную доску из камня безвозмездно изготовил местный предприниматель Юрий Захарнев. Вдова Федермессера Лариса Константиновна поблагодарила лично его, а также руководство АО "Кондопога" и всех кондопожан за то, что собрались и вспомнили ее супруга.