В Карелии увеличат штраф за нарушение тишины

В Карелии ужесточат наказание для нарушителей тишины.

Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии поддержал сегодня законопроект главы республики Артура Парфенчикова, предложившего ввести административную ответственность для тех, кто повторно нарушает тишину и покой граждан. Для таких лиц будет установлен штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

Подробнее о наказании и штрафах для любителей пошуметь читайте в материале «Московского Комсомольца в Карелии».