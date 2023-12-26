В Карелии увеличат выплаты сельским учителям

На заседании Госсовета президент страны подвел итоги Года педагога и наставника.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети рассказал о заседании Госсовета, который накануне провел президент России Владимир Путин.



«Мы вернулись к главному принципу: педагог не услугу оказывает, а дает знания и воспитывает. Система оплаты труда педагогов будет совершенствоваться — необходимо сократить разницу в зарплатах в разных регионах. Возрождаем традиции наставничества. Владимир Путин» предложил учредить ежегодную премию «Наставник года», — написал Парфенчиков.



По его словам, в Карелии для поддержки педагогов используют разные механизмы.





«В частности, вводим новые меры поддержки наших учителей. Для победителей конкурсов „Учитель года Карелии“, „Воспитатель года“, „Сердце отдаю детям“ предусмотрена выплата 100 тысяч рублей, лауреатам — 50 тысяч рублей», — сообщил руководитель региона.



Выплата сельским учителям после первого года работы увеличена до 100 тысяч рублей, после второго года работы в селе предусмотрена такая же сумма. С 2024 года выплата будет распространена на педагогов не только в сельской местности, но и в городах республики.



Кроме того, учителя, подготовившие 100-балльников, победителей и призеров всероссийских олимпиад также получают поощрение в размере 100 тысяч рублей, резюмировал Парфенчиков.