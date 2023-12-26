Строительная компания «Баренц Групп»: «С Новым годом! С новым счастьем! С новым домом!»
26.12.2023 10:04
Новогодний отдых российской семьи обошелся по цене квартиры
27.12.2023 22:00
Под землю от пробок: ученые оценили проект тоннеля в Петрозаводске
Сегодня 10:25

В Карелии увеличат выплаты сельским учителям

Новости. Общество
12:10, 28 Декабря 2023
фото: © Артур Парфенчиков / VK

Новости партнеров

На заседании Госсовета президент страны подвел итоги Года педагога и наставника.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети рассказал о заседании Госсовета, который накануне провел президент России Владимир Путин.

«Мы вернулись к главному принципу: педагог не услугу оказывает, а дает знания и воспитывает. Система оплаты труда педагогов будет совершенствоваться — необходимо сократить разницу в зарплатах в разных регионах. Возрождаем традиции наставничества. Владимир Путин» предложил учредить ежегодную премию «Наставник года», — написал Парфенчиков. 

По его словам, в Карелии для поддержки педагогов используют разные механизмы.



«В частности, вводим новые меры поддержки наших учителей. Для победителей конкурсов „Учитель года Карелии“, „Воспитатель года“, „Сердце отдаю детям“ предусмотрена выплата 100 тысяч рублей, лауреатам — 50 тысяч рублей», — сообщил руководитель региона.

Выплата сельским учителям после первого года работы увеличена до 100 тысяч рублей, после второго года работы в селе предусмотрена такая же сумма. С 2024 года выплата будет распространена на педагогов не только в сельской местности, но и в городах республики.

Кроме того, учителя, подготовившие 100-балльников, победителей и призеров всероссийских олимпиад также получают поощрение в размере 100 тысяч рублей, резюмировал Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2023, 10:27
Один продукт в Карелии продолжает дорожать намного быстрее, чем яйца
22.12.2023, 06:40
Для работы на острове в Карелии ищут неприхотливого смотрителя
27.12.2023, 14:33
Определены города Карелии с самым высоким уровнем радиации
24.12.2023, 09:35
«Что здесь происходит?» — подростки шокировали жителей Петрозаводска
27.12.2023, 06:40
Стали известны даты начала и окончания ремонта моста на улице Мерецкова в Петрозаводске
22.12.2023, 13:26
«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — Петрозаводск простился с погибшим бойцом

Аналитика

Сегодня 10:25
Обществоведение
Под землю от пробок: ученые оценили проект тоннеля в Петрозаводске
Власти задумали помочь петрозаводским автомобилистам прокладкой тоннеля под ж/д путями. Жизнеспособность этого проекта играючи проверили математики КарНЦ РАН.
Развитие инноваций в Карелии
27.12.2023 09:14
Благодаря президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда» 8 400 жителей Карелии отметили новоселье раньше
25.12.2023 10:00
Жители Костомукши написали петицию в защиту привычного сбора мусора
18.12.2023 13:01
Группа Сетново: карельское усердие – путь к успеху
18.12.2023 09:00
Вся аналитика

Чтиво

15.12.2023 14:36
Уроки выживания
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
Все мы помним из фильма «Властелин колец» встречу волшебника Гэндельфа и опасного противника в лице огненного демона Балгора в подземелье Мории.
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.