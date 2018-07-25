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Новости. Общество
12:16, 25 Июля 2018

В Карелии увеличилась смертность и снизилась рождаемость

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За первые 6 месяцев 2018 года в Карелии родилось 2989 человек, а умерло 4708.

Об этом свидетельствуют данные Карелиястата.

Годом ранее, согласно официальной статистике, родившихся было больше – 3237 человек, а умерших меньше – 4676.

В этом году в республике зафиксировано увеличение числа смертей от туберкулеза (18 случаев в 2018-м против 8 в 2017 году), ВИЧ (7 против 3), новообразований (788 против 756), сахарного диабета (33 против 18), болезней нервной системы (282 против 234), ряда других причин.  

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