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В Карелии увеличили размер выплат государственной социальной помощи

Новости. Общество
18:40, 17 Января 2023
фото: © Ольга Бурлакова

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Минсоцзащиты Карелии утвердили программу адресной государственной социальной помощи на 2023 год.

Приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия утверждена ведомственная целевая программа «Адресная социальная помощь» на 2023 год. Размеры отдельных видов выплат государственной социальной помощи, оказываемой в рамках программы, увеличили, сообщили в правительстве республики.

Так, с 1 января 2023 года увеличен размер компенсации расходов на приобретение для детей, не являющихся инвалидами, протезно-ортопедических изделий, до 11000 рублей; оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара, — до 200000 рублей. Компенсации расходов на проезд к месту учебы студентам из малоимущих семей (одиноко проживающим малоимущим студентам) выплачиваются в размере его стоимости, но не более 600 рублей в день (за исключением периода каникул).

Также увеличили размер субсидии муниципалитетам для организации питания школьников из отдельных категорий семей до 95 рублей в учебный день на одного ребенка.

В 2023 году у многодетных семей, независимо от уровня их дохода, появилось право на получение единовременной материальной помощи на мероприятия, связанные с газификацией индивидуальных жилых домов. Размер такой помощи составляет 80% от стоимости работ, но не более 121 600 рублей.

В 2023 году продолжено оказание помощи на основании социального контракта. Малоимущие граждане, получившие данный вид помощи, смогут направить ее на мероприятия, связанные с поиском работы, ведением предпринимательской деятельности (в качестве самозанятого), развитием личного подсобного и крестьянского хозяйства, а также на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации. На эти цели республика получила 122,6 млн рублей из федерального бюджета.

Кроме того, программа сохранила такие меры соцподдержки, как единовременная материальная помощь, социальное пособие отдельным категориям граждан, компенсационные выплаты, связанные с расходами на приобретение протезно-ортопедических изделий детям, не являющимся инвалидами, компенсация за путевки в организацию оздоровительного отдыха для детей, компенсация расходов на утепление жилых помещений и т. д.

По вопросам оказания государственной социальной помощи необходимо обращаться в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия  по месту жительства. Телефон единого контакт-центра 8-800 600-00-00.

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