15:39, 01 Августа 2019
В Карелии увеличилось вдвое число компаний, включенных в реестр недобросовестных поставщиков
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Антимонопольная служба Карелии в первом полугодии включила в реестр недобросовестных поставщиков 32 компании, участвовавшие в госзакупках – в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 6 месяцев 2018 года в УФАС поступило 53 обращения от государственных и муниципальных заказчиков с просьбой включить в реестр юрлица, участвовавшие в торгах. В итоге 16 организаций попали в этот реестр и на 2 года лишились права участвовать в госзакупках.
В первом полугодии 2019 года под такие санкции попади 32 компании. Выросло и число жалоб – в УФАС поступило 86 обращений от государственных и муниципальных заказчиков.
Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".
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