В Карелии уже 4 дня подряд растет суточное число зараженных коронавирусом

За минувшие сутки были выявлены 458 инфицированных, сообщили в Минздраве Карелии.

На 4 марта в Республике Карелия зарегистрированы 126929 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 458 инфицированных, из них непривитых — 403 (87,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 854 пациента, в состоянии средней тяжести — 812 человек, в тяжёлом — 34 (из них непривитых — 34).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 119093 человека, за последние сутки — 432.

За сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1406 человек.