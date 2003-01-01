В Карелии в -15 прошел второй день Республиканских соревнований по биатлону

В Петрозаводске на базе РСК «Курган» 6 января состоялся второй день Первенства и Республиканских соревнований по биатлону. Несмотря на мороз около –15°C, в гонках приняли участие 68 человек.

Спортсмены состязались в динамичной и требующей максимальной концентрации к точности дисциплине — спринте, сообщает Центр спортивной подготовки.

Результаты второго дня Первенства Республики Карелия:

В категории девушки 15–16 лет (4,5 км) победу одержала Дарья Митина, второе место заняла Ева Исаева, третье — Лиана Марабян. Среди девушек 17–18 лет (6 км) лучший результат показала Дарья Гогина, следом за ней финишировали Елена Пылинская и Ксения Кукушкина. В гонке юниорок 19–20 лет (6 км) победила Ирина Дубинина.

У юношей в возрастной группе 15–16 лет (6 км) первым к финишу пришёл Иван Савин, вторым — Максим Дубинин, третьим — Иван Данилов. В категории 17–18 лет (7,5 км) победу праздновал Андрей Трубилов, серебро у Андрея Молодцова, бронза — у Артёма Мусатова. Среди юниоров 19–20 лет (7,5 км) первым стал Денис Урликов, вторым — Егор Клевцов.

Результаты Республиканских соревнований:

В гонке девушек 13–14 лет (3,6 км) победила Софья Исакова, второй финишировала Анна Сорокина, третьей — София Баканчук. Среди юношей 13–14 лет (4,5 км) золото завоевал Никита Бальцевич, серебро — у Алексея Иванова, бронза — у Алексея Акрицкого.

Администрация Центра спортивной подготовки передаёт спасибо всем спортсменам, тренерам и судьям за честный и зрелищный биатлон.

Ранее почти в - 20 мороза прошел первый день Республиканские соревнований по биатлону.