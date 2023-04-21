В Карелии в 2022 году резко выросло количество заключенных браков

Статистику по бракам и разводам предоставил Карелиястат.

Специалисты Карелиястата предоставили статистику за 2022 года, касающуюся зарегистрированных браков и разводов.

Согласно этим данным, в минувшем году брак зарегистрировали 4805 пар. По сравнению с 2021 годом количество браков на тысячу человек населения увеличилось на 42,2%, составив 9,1.

При этом количество разводов также увеличилось, но на 20,4%, составив 5,3 развода на тысячу человек. Всего союз в 2022 года расторгли 2811 семей.

В целом, в 2022 году на 100 заключенных браков пришлось 59 разводов против 69 в 2021 году.