В Карелии в 2022 году снизилось количество преступлений

По данным прокуратуры Карелии, общее число преступлений в республике снизилось на 13,3%.

Количество зарегистрированных в 2022 году преступлений в республике сократилось на 13,3% (с 13 670 до 11 850), причем отмечено было снижение числа преступлений всех категорий, в том числе особо тяжких преступлений — с 541 до 501 преступления. Такие цифры привели в прокуратуре Карелии на подведении итогов работы ведомства в 2022 году.

Больше всего в республике было зарегистрировано краж — их удельный вес в общем числе преступлений составляет 40,7%.

Ранее стало известно, что после вмешательства прокуратуре работникам в Карелии были выплачены 17 миллионов долгов по зарплате.