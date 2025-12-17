В Карелии в 2025 году из аварийного жилья расселены более 200 людей с инвалидностью

Число семей, переехавших из аварийного жилья в благоустроенные квартиры или получивших компенсации, достигло 848. Из них 232 – семьи, в которых есть инвалиды.
Напомним, в этом году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» Карелия получила из федерального бюджета 5,2 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Еще почти миллиард выделен на эти цели из бюджета республики. Это позволило направить более 2,5 млрд рублей на выплату компенсаций и покупку благоустроенного жилья на вторичном рынке, и еще 3,4 млрд вложить в покупку квартир расселения в новостройках Беломорска, Петрозаводска, Питкяранты, Суоярви и Лахденпохьи.
Глава Карелии определил приоритеты расселения: реально проживающие в аварийном жилье участники СВО, многодетные семьи, люди с инвалидностью. Семьи, в которых есть дети-инвалиды, либо взрослые, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, могут обратиться в местные администрации с заявлением на первоочередное расселение и документами, подтверждающими инвалидность.
У жительницы поселка Золотец Ирины Каншиевой вторая группа инвалидности. В этом году она обратилась в администрацию Беломорского округа с заявлением на расселение в приоритетном порядке, а накануне подписала соглашение с местной администрацией.
— Огромное спасибо. 40 с лишним лет я проживала в этом старом доме, все пришло уже в негодность, весь дом. А теперь я получаю квартиру очень хорошую, где надеюсь еще долго пожить, — сказала Ирина Сергеевна, получая ключи от благоустроенной квартиры в родном поселке Золотец.
В следующем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» расселение планируется продолжить. Дети и взрослые, имеющие 1-2 группу инвалидности, по-прежнему будут пользоваться правом приоритетного расселения. Для того, чтобы попасть в списки первоочередников, необходимо написать соответствующее заявление в местную администрацию и приложить к нему подтверждающие документы.
