В Карелии в 2025 году отремонтируют более 68 км дорог опорной сети

В Карелии продолжается ремонт региональных дорог, входящих в федеральную опорную сеть. В этом году планируют привести в порядок более 68 километров таких дорог.
Как сообщил глава республики Артур Парфенчиков, в начале года был завершен ремонт на участке дороги «Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож» — протяженностью более 36 километров. Также отремонтировали еще два участка общей длиной свыше 45 км.
Особое внимание уделили дороге «Войница — Вокнаволок — Костомукша». В Костомукшском округе работы идут на двух участках общей протяженностью более 56 км. На первом участке готовность уже составляет 55% — подрядчик ведет земляные работы и укладывает асфальт.
Всего в опорную сеть Карелии входят 7 дорог регионального значения общей протяженностью более 605 километров. Ремонт проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Цель — к 2030 году привести в нормативное состояние не менее 85% дорог опорной сети по всей стране.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2026 году начнётся ремонт участка автодороги «Куркиеки — Элисенваара» протяженностью более 2 км и 2,5-километрового участка автодороги «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья». Будет полностью обновлено асфальтобетонное покрытие, установлены новые водопропускные трубы, обустроены тротуары и линии уличного освещения. Появятся современные дорожные знаки, барьерные ограждения и горизонтальная разметка.