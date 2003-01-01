В Карелии в 2025 году предоставили рекордное количество участков для строительства домов

Работу по обеспечению жителей землёй обещают продолжить и в текущем году.
В 2025 году в Карелии для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) было предоставлено 3585 земельных участков. Это на 43% больше, чем в 2024 году, и почти вдвое больше, чем в 2023.
Основная часть этих участков была выделена в наиболее востребованных районах: Прионежском, Пряжинском, Лахденпохском и Сортавальском округе, рассказал Артур Парфенчиков.
План по вовлечению земли в хозяйственный оборот был перевыполнен. Всего за прошлый год в республике предоставили почти 10,5 тысяч участков различного назначения, в том числе более 1800 — для ведения сельского хозяйства.
