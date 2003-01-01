В Карелии в 2025 году резко выросло число пьяных аварий

В Карелии в 2025 году возросло число происшествий с участием нетрезвых водителей.

В республике за 9 месяцев 2025 года выявлено 73 аварии с участием пьяных водителей. По данным ГАИ Карелии, год назад за аналогичный период было выявлено 54 подобные аварии. Выросло также количество пострадавших и погибших в пьяных авариях. Так если год назад (за 9 месяцев) их было 78, то в 2025 году уже 90. Число погибших в таких авариях выросло с 11 до 13.

Всего с начала года на дорогах Карелии произошло 543 аварии, годом ранее за 9 месяцев их было 484. Правда, годом ранее погибших в ДТП было больше — 54 против 47 в 2025 году. А вот травмированных стало больше. За 9 месяцев 2025 года — 748, за аналогичный период 2024 года — 618.

О фактах правонарушений сообщайте по телефонам 102 или 112. Звонок может предотвратить трагедию.

В России появилась возможность конфисковать автомобили за повторную езду в пьяном виде.