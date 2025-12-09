В Карелии в 2026 году изменятся размеры налогов и арендной платы за землю

В 2026 году на территории Карелии будет проведена государственная кадастровая оценка порядка 270 тысяч земельных участков всех категорий. Результаты повлияют на размер земельного налога и арендной платы.
Подготовительные работы ведутся с начала 2025 года специалистами республиканского Центра государственной кадастровой оценки, сообщает Министр имущественных и земельных отношений Сергей Седлецкий. Они формируют перечни объектов, собирают и проверяют исходные данные.
Владельцам земельных участков рекомендуется заранее проверить актуальность сведений о своих объектах в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). На оценку напрямую влияют:
— категория земель;
— вид разрешённого использования;
— площадь;
— другие технические характеристики.
Порядок ознакомления и обжалования результатов:
Летом 2026 года предварительные результаты будут опубликованы на официальном сайте Центра госоценки. Собственники смогут ознакомиться направить замечания при иъ наличии в Центр для рассмотрения.
Вопросы можно задать специалистам Центра государственной кадастровой оценки Карелии по телефону: 8 (8142) 59-55-52.
Ранее мы сообщали, что мировой судья в Прионежском районе Карелии оштрафовал местного жителя на 15 тысяч рублей за возведение самовольных построек, включая жилой дом, на ценной пашне.