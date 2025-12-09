В Карелии в 2026 году изменятся размеры налогов и арендной платы за землю

РЕКЛАМА
Как руководители Пудожа премии себе выписывали
09 декабря, 10:50 Статьи
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
Сегодня 06:40 Общество
В 2026 году на территории Карелии будет проведена государственная кадастровая оценка порядка 270 тысяч земельных участков всех категорий. Результаты повлияют на размер земельного налога и арендной платы.

фото: © Евгений Белянчиков / Столица на Онего

Подготовительные работы ведутся с начала 2025 года специалистами республиканского Центра государственной кадастровой оценки, сообщает Министр имущественных и земельных отношений Сергей Седлецкий. Они формируют перечни объектов, собирают и проверяют исходные данные.

Владельцам земельных участков рекомендуется заранее проверить актуальность сведений о своих объектах в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). На оценку напрямую влияют:

— категория земель;

— вид разрешённого использования;

— площадь;

— другие технические характеристики.

Порядок ознакомления и обжалования результатов:

Летом 2026 года предварительные результаты будут опубликованы на официальном сайте Центра госоценки. Собственники смогут ознакомиться направить замечания при иъ наличии в Центр для рассмотрения.

Вопросы можно задать специалистам Центра государственной кадастровой оценки Карелии по телефону: 8 (8142) 59-55-52.

Ранее мы сообщали, что мировой судья в Прионежском районе Карелии оштрафовал местного жителя на 15 тысяч рублей за возведение самовольных построек, включая жилой дом, на ценной пашне.

Виталий Тараканов
директор туркомпании «Золотое кольцо Карелии»
«Не хватает длинных денег и сильного, крупного игрока… »
Лидер карельского турбизнеса, владелец «Калиточной» и «Фурындальной» о том, что сейчас представляет карельский туризм и что ему надо.

подробнее

