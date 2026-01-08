Жители Карелии в 2026 году смогут обучиться востребованным на рынке труда профессиям или открыть свое дело

Благодаря нацпроекту «Кадры» и региональной программе, инициированной Главой республики Артуром Парфенчиковым, соискателям помогут освоить новые специальности, а также реализовать предпринимательскую инициативу.

В 2025 году служба занятости Карелии обучила 480 соискателей, обратившихся в кадровые центры «Работа России», новым профкомпетенциям, сообщает Правительство Республики Карелия. Желающие смогли освоить профессию водителя троллейбуса, электромонтера, оператора котельной, сварщика, повара, машиниста экскаватора, тракториста и другие направления. 417 человек уже трудоустроились или сохранили свою занятость в ПМУП «Городской транспорт», «Карелкоммунэнерго», «ФСК — Россети», «Карелгаз», работают на Швейной фабрике «Арктика» (ГК «Восток-Сервис») и других предприятиях.

Безработным соискателям возмещаются расходы на оплату медицинской комиссии, а при обучении в другой местности — проезда, суточных за время следования к месту обучения и обратно, за найм жилого помещения.

Директор республиканского кадрового центра «Работа России» Карелии Владимир Шестак отметил, что обучение востребованным профессиям помогает не только закрывать кадровую потребность предприятий региона, но и профессионально расти соискателям различных категорий.

— В 2026 году бесплатное профобучение по различным направлениям могут пройти соискатели предпенсионного и пенсионного возраста, люди с инвалидностью, граждане в отпуске по уходу за ребенком, молодёжь до 35 лет, безработные граждане, ветераны СВО и другие категории, — рассказал Владимир Шестак.Образовательные программы доступны на портале «Работа России». Возможность подачи заявлений будет открыта в первом квартале 2026 года.

Сейчас работодатели Карелии предлагают более 5 тыс. вакансий. Все они размещены на портале.

Ранее мы сообщали, что в Карелии более 1900 подростков приступили к работе в 2025 году по направлению службы занятости.