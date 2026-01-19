В Карелии в 2026 году приостановили 92 разрешения такси из-за отсутствия страховки ОСГОП

С начала 2026 года в республике приостановлено 92 разрешения на осуществление деятельности легкового такси по причине несоблюдения нового требования об обязательном страховании гражданской ответственности перед пассажирами (ОСГОП).
С 1 сентября 2024 года в силу вступили поправки в закон о перевозках пассажиров. Согласно им, все юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, имеющие разрешение на работу в сфере такси, обязаны заключить договор ОСГОП. Этот полис страхует ответственность перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров.
После заключения договора страхования его копия должна быть направлена в уполномоченный орган, выдавший разрешение. Если документ не предоставлен, разрешение сначала приостанавливается, а при дальнейшем неисполнении требований — аннулируется, сообщает Минтранс Карелии.
За консультацией по вопросам оформления ОСГОП и соблюдения требований перевозчики могут обращаться по телефону: (8142) 777-919.
