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В Карелии в 6 раз чаще стали получать взятки

Новости. Общество
13:01, 21 Апреля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

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По сравнению с 2021 годом в республике серьезно выросло число коррупционных преступлений.

Как следует из приведенной прокуратурой Карелии статистики за январь, февраль и март 2022 года, в республике серьезно выросло число преступлений коррупционной направленности, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Общее число коррупционных преступлений выросло по сравнению с первыми тремя месяцами 2021 года на 7,7%. При этом было зарегистрировано 6 фактов получения взятки — при том, что в прошлом году за тот же период был зафиксирован лишь один подобный факт. Кроме того, правоохранительные органы зарегистрировали 7 фактов получения взятки, по сравнению с 4 в 2021 году.

Общий ущерб от преступлений составил 245 миллионов 80 тысяч рублей. Эта цифра оказалась в три раза больше, чем аналогичный показатель прошлого года.

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