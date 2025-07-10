В Карелии в ДТП пострадал водитель питбайка

Авария произошла вечером в городе Сортавала.

Вчера, 17 июля вечером, в городе Сортавала в ДТП с легковушкой пострадал водитель питбайка, о происшествии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, в 21:41 вечера водитель легковушки JETOUR DASHING 1967 года рождения ехал по дороге А-12 в сторону Петербурга. Мужчина проезжал через перекресток на зеленый сигнал светофора и поворачивал налево. По встречному направлению ехал водитель питбайка, которому водитель автомобиля не уступил дорогу при повороте. В результате ДТП 20-летний водитель питбайка травмирован. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку; обстоятельства уточняются.