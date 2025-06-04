Спрос на бассейны в Карелии вырос в два раза

Эксперты рассказали, какие товары для отдыха популярны в республике.

По данным аналитиков Авито услуг в Карелии в мае 2025 года бассейны стали покупать в два раза больше, а водонагреватели для них — на 24% в сравнении с мартом 2025 года.

Среди жителей Карелии популярны товары для отдыха на природе — например, за два месяца продажи мангалов и тентов выросли в 2,5 раза, горелки также стали покупать в два раза чаще, а спальных мешков — на 20%. Средняя стоимость при этом за это время снизилась — горелки подешевели на 48%, а мангалы на 33%.

Напомним, что ранее Карелия вошла в ТОП-10 направлений на июньские праздники.