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Новости. Общество
10:57, 31 Мая 2018

В Карелии в году ликвидируется больше фирм, чем создается

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Число ликвидируемых организаций в Карелии каждый год в несколько раз превышает количество зарегистрированных юридических лиц, но некоторые сферы бизнеса являются исключением.

Об этом говорят данные Карелиястата, приведенные в докладе "Социально-экономическое положение республики Карелия" за январь-апрель 2018 года.

Среди видов деятельности, где количество созданных компаний превышает количество ликвидированных, ежегодно лидирует строительство инженерных сооружений. С начала 2018 года в Карелии появилось 4 таких фирмы, а закрылось – 2.

Какие производства пополнили этот список в 2018 году, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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