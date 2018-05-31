В Карелии в году ликвидируется больше фирм, чем создается

По теме
Загрузка...
Число ликвидируемых организаций в Карелии каждый год в несколько раз превышает количество зарегистрированных юридических лиц, но некоторые сферы бизнеса являются исключением.
Об этом говорят данные Карелиястата, приведенные в докладе "Социально-экономическое положение республики Карелия" за январь-апрель 2018 года.
Среди видов деятельности, где количество созданных компаний превышает количество ликвидированных, ежегодно лидирует строительство инженерных сооружений. С начала 2018 года в Карелии появилось 4 таких фирмы, а закрылось – 2.
Какие производства пополнили этот список в 2018 году, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
27.05.2018, 09:58
25.05.2018, 11:42
28.05.2018, 15:25
29.05.2018, 19:53
Аналитика
30.05.2018 10:49
Обществоведение
Специалисты Офтальмологического центра Карелии рассказали о выездной работе в Кемском районе, как принимали по 60 человек в день, а когда, уставшие, не могли отказать последнему пациенту, то представляли, что за помощью пришли их родные – мама, бабушка, отец…
29.05.2018 12:28
28.05.2018 14:25
25.05.2018 13:31
Чтиво
29.05.2018 14:00
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина – о старости, мешках и морщинах.
28.05.2018 10:27
21.05.2018 12:37
21.05.2018 11:18
Медиа
Сегодня 09:59
Опрос
Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?
Комментарии