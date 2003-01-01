РЕКЛАМА
В Карелии в ходе обследований мужского здоровья медики обнаружили кисту почки у 29 пациентов
Сегодня 09:00 Медицина
В Минздраве рассказали о патологиях, выявленных в ходе мужских чекапов здоровья.

фото: © Миздрав Карелии

 Возраст мужчин составил от 34 до 71 года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Обследования проводят на базе Республиканского противотуберкулезного диспансера совместно с Городской поликлиникой № 2. Во время мужского чекапа врачи выявляют различные заболевания на ранней стадии, включая дислипидемию, узловой зоб, доброкачественные гиперплазии предстательной железы, образования печени и почек.
Киста почки на компьютерной томографии выглядит как объемное жидкостное образование круглой формы с четкими контурами. Простая киста — доброкачественное образование, а сложные могут стать злокачественными.

— Их признаки включают наличие перегородок, утолщение стенок, кальцинаты и, что наиболее важно, усиление этих элементов после введения контраста. Последнее указывает на васкуляризацию (кровоснабжение) тканей и является маркером потенциальной малигнизации (возможности озлокачествления), что диктует необходимость дальнейшего наблюдения или хирургического вмешательства.

Мужской чекап проводят каждое воскресенье за один день. Пациенты могут получить консультации терапевта, офтальмолога, онколога, пульмонолога, эндокринолога, кардиолога, хирурга, уролога и медицинского психолога, а также пройти лабораторные и инструментальные исследования.

Ранее мы писали, что более 2 тысяч онкозаболеваний выявили у жителей Карелии.

