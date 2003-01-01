В Карелии в ходе обследований мужского здоровья медики обнаружили кисту почки у 29 пациентов

В Минздраве рассказали о патологиях, выявленных в ходе мужских чекапов здоровья.

Возраст мужчин составил от 34 до 71 года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Обследования проводят на базе Республиканского противотуберкулезного диспансера совместно с Городской поликлиникой № 2. Во время мужского чекапа врачи выявляют различные заболевания на ранней стадии, включая дислипидемию, узловой зоб, доброкачественные гиперплазии предстательной железы, образования печени и почек.

Киста почки на компьютерной томографии выглядит как объемное жидкостное образование круглой формы с четкими контурами. Простая киста — доброкачественное образование, а сложные могут стать злокачественными.

— Их признаки включают наличие перегородок, утолщение стенок, кальцинаты и, что наиболее важно, усиление этих элементов после введения контраста. Последнее указывает на васкуляризацию (кровоснабжение) тканей и является маркером потенциальной малигнизации (возможности озлокачествления), что диктует необходимость дальнейшего наблюдения или хирургического вмешательства.

Мужской чекап проводят каждое воскресенье за один день. Пациенты могут получить консультации терапевта, офтальмолога, онколога, пульмонолога, эндокринолога, кардиолога, хирурга, уролога и медицинского психолога, а также пройти лабораторные и инструментальные исследования.

