В Карелии в ходе рейда пресекли 15 нарушений, совершенных иностранными водителями

В республике в июне прошел первый этап операции «Нелегал-2025».

В МВД Карелии подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции

Полицейские проверили места пребывания и проживания иностранных граждан, составили более 100 протоколов в сфере миграционного законодательства, более 70 из которых были связаны с нарушением правил пребывания в России.

В ГАИ Карелии пресекли более 15 нарушений ПДД, совершенных иностранными водителями.

Были аннулированы 4 патента на осуществление трудовой деятельности, для четверых мигрантов сократили срок пребывания в стране. В Петрозаводске составили 67 административных протоколов и наложили штрафы на общую сумму 508 тысяч рублей, взыскано 104 тысяч рублей.