В Карелии в минувшем году насмерть разбились 25-летний и 15-летний мотоциклисты

Госавтоинспекция Карелии привело статистику ДТП с участием мотоциклистов в 2021 году.

В ГИБДД Карелии в преддверии теплого сезона, когда мотоциклисты будут чаще появляться на дорогах республики, привели статистику по авариям с участием водителей двухколесного транспорта за минувший год.

Так, в 2021 году в Карелии произошло 38 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли 15-летний подросток и 25-летний мужчина. Травмы получили более 40 человек, среди которых 6 несовершеннолетних. Самому младшему из участников ДТП было 13 лет, самому старшему — 73 года.

Напомним, 12 апреля мотоциклист получил травмы в результате ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске.