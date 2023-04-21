В Карелии в начале июля подорожали картофель, морковь и бананы

В Карелиястате опубликовали изменение цен на потребительские товары и услуги на 3 июля.

В Карелиястате представили информацию об изменении потребительских цен за минувшую неделю. В рамках еженедельного мониторинга цен специалисты определили, какие товары и услуги подорожали, а какие стали дешевле.

Согласно данным статистиков, к 3 июля в Карелии подешевели капуста, лук, мясные и овощные консервы для детского питания, сыры и рис. Впрочем, снижение цены оказалось не очень заметно — от 3,9% до 1,3%.

В то же время поднялась цена на бананы, морковь, картофель, фруктово-ягодные консервы для детского питания, макароны, сухие смеси для детей, стерилизованное молоко — в среднем от 3,2% до 5,9%.

Из непродовольственных товаров дешевле стали детские джинсы, туалетная бумага и шампуни, а подорожали зубная паста, стиральный порошок и также детские спортивные костюмы.

Среди медикаментов на 6,3% подорожал корвалол. Бензин марок АИ-95 и АИ-92 вырос в цене на 0,2%.