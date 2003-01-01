В Карелии в октябре пройдут рейды для предотвращения ДТП с пешеходами

Участников движения ждут массовые трехдневные проверки.

В октябре 2025 года на территории Карелии пройдут профилактические рейды, направленные на снижение числа ДТП с пешеходами. Мероприятия запланированы на два периода — с 7 по 9 октября и с 20 по 22 октября.

Сотрудники Госавтоинспекции будут следить за тем, как водители и пешеходы соблюдают Правила дорожного движения. Проверки пройдут в местах, которые выбраны на основе анализа аварий прошлых лет. В рейдах также примут участие участковые уполномоченные полиции, народные дружинники, представители СМИ и общественности.

Полиция призывает всех участников движения быть внимательнее. Водителям советуют заблаговременно сбавлять скорость при приближении к пешеходным переходам. Пешеходам рекомендуют всегда убеждаться в безопасности перед началом перехода проезжей части. Также в темное время суток важно иметь на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей.

Напомним, ранее в Петрозаводске с разницей в несколько дней произошло два аналогичных ДТП на одном и том же пешеходном переходе. 25 сентября центре Петрозаводска женщину жестко сбили на пешеходном переходе. Вторая авария произошла 28 октября. Здесь же сбили другую женщину — водитель снова не заметил пешехода и не сбавил ход перед «зеброй».