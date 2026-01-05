В Карелии почти в - 20 мороза стартовали республиканские соревнования по биатлону

РЕКЛАМА
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
В Карелии более 1900 подростков приступили к работе в 2025 году по направлению службы занятости

15:32

В Карелии пожарные за 13 минут успели ликвидировать возгорание и спасли дом

15:02

В Карелии за прошедшую неделю выявлено более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

14:02

Пенсионерка из Карелии пропала в канун Нового года, уехав в Петербург

13:02

В Петрозаводске ищут возможную подозреваемую в хищении денег со счёта

12:02

11:02

Девять пожарных тушили пожар в бане под Петрозаводском

10:02

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

09:02

Аномально холодную погоду ожидают в Карелии в ближайшее время

08:31

«Чебурашка» впереди: названы три фильма, лидирующие в прокате в новогодние каникулы

00:10

Самые значимые события Понедельник

22:20

В Великобритании из-за детского ожирения запретили рекламу фастфуда

22:01

В 2025 году пожизненные сроки получило рекордное количество человек в России

21:01

Жители горевшего накануне дома замерзают без света и воды

20:01

Газопровод на Кукковку будут тянуть через трассу «Фонтаны»

18:31

Экстремальные морозы ожидаются в Карелии в ближайшие дни

18:02

17:32

Местами до -29°С: вторник в Карелии обещает быть морозным и без осадков

17:01

В МВД Карелии рассказали, как распознать мошенничество через маркетплейсы

16:32

Более 20 тысяч жителей Карелии общаются с помощью официальных домовых чатов в мессенджере МАХ

16:01

Ученые КарНЦ РАН назвали возможное место крещения карельского народа

15:31

Участница Сталинградской битвы из Карелии Клавдия Голованова отмечает столетний юбилей

14:33

Легковой автомобиль загорелся в поселке Рабочеостровск

14:01

Стало известно, сколько туристов посетили «Кижи» в первые дни новогодних каникул

13:32

Становление крепкого льда на Онего задерживается в Карелии

12:41

Двое человек пострадали в массовой аварии на Шуйском шоссе

11:21

В Заонежье сгорело судно на воздушной подушке, которое возит туристов на Кижи

10:47

По факту прорыва дамбы на ББК в Карелии, где погибло 3 человека, возбуждено еще одно уголовное дело

10:31

278 человек были доставлены вертолетом санавиации в больницы Петрозаводска и Санкт-Петербурга в 2025 году

09:31

Две тысячи тонн снега вывезли из Петрозаводска в новогодние праздники

09:01

В Кемском районе простятся с погибшим на СВО Владимиром Михайловым

08:33

Чёрный столб дыма поднялся от горящего дома в Петрозаводске

00:09
В Карелии почти в - 20 мороза стартовали республиканские соревнования по биатлону
Сегодня 11:02 Спорт
В Петрозаводске на трассах РСК «Курган» 5 января состоялся первый день Первенства и Республиканских соревнований по биатлону.

фото: ©Центр спортивной подготовки

На трассах РСК «Курган» в Петрозаводске стартовали Первенство Республики Карелия и Республиканские соревнования. Соревнования, которые также являются первым этапом XIII зимней Спартакиады учащихся России, прошли в морозную погоду при температуре до –17°C, сообщает Центр спортивной подготовки. Сильный мороз стал серьёзным испытанием, потребовав от спортсменов высокой концентрации и характера.

В стартовый день на трассу вышли 57 спортсменов. 

Результаты первых стартов:

Первенство Республики Карелия:

— Юноши 17–18 лет (12,5 км): 1. Артём Мусатов, 2. Николай Мячин, 3. Андрей Трубилов.

— Юноши 15–16 лет (10 км): 1. Иван Савин, 2. Роман Цесарев, 3. Максим Дубинин.

— Юниоры 19–20 лет (12,5 км): 1. Арсений Ткаченко, 2. Денис Урликов.

— Девушки 17–18 лет (10 км): 1. Анастасия Рыбакова, 2. Ксения Кукушкина, 3. Дарья Гогина.

— Девушки 15–16 лет (7,5 км): 1. Дарья Митина, 2. Дарья Спиридонова, 3. Риана Нигматулина.

Республиканские соревнования:

— Юноши 13–14 лет (4,8 км): 1. Алексей Иванов, 2. Алексей Акрицкий, 3. Алексей Макаров.

— Девушки 13–14 лет (4,8 км): 1. Софья Исакова, 2. Анна Сорокина, 3. София Баканчук.

В Карелии этим видом спорта занимаются более 300 человек. В состав сборной республики входят более 40 спортсменов, 14 тренеров и 5 специалистов.

Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске более 500 человек стартовали в новый год с «Забегом желаний».

 

 

