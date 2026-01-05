В Карелии почти в - 20 мороза стартовали республиканские соревнования по биатлону

В Петрозаводске на трассах РСК «Курган» 5 января состоялся первый день Первенства и Республиканских соревнований по биатлону.
На трассах РСК «Курган» в Петрозаводске стартовали Первенство Республики Карелия и Республиканские соревнования. Соревнования, которые также являются первым этапом XIII зимней Спартакиады учащихся России, прошли в морозную погоду при температуре до –17°C, сообщает Центр спортивной подготовки. Сильный мороз стал серьёзным испытанием, потребовав от спортсменов высокой концентрации и характера.
В стартовый день на трассу вышли 57 спортсменов.
Результаты первых стартов:
Первенство Республики Карелия:
— Юноши 17–18 лет (12,5 км): 1. Артём Мусатов, 2. Николай Мячин, 3. Андрей Трубилов.
— Юноши 15–16 лет (10 км): 1. Иван Савин, 2. Роман Цесарев, 3. Максим Дубинин.
— Юниоры 19–20 лет (12,5 км): 1. Арсений Ткаченко, 2. Денис Урликов.
— Девушки 17–18 лет (10 км): 1. Анастасия Рыбакова, 2. Ксения Кукушкина, 3. Дарья Гогина.
— Девушки 15–16 лет (7,5 км): 1. Дарья Митина, 2. Дарья Спиридонова, 3. Риана Нигматулина.
Республиканские соревнования:
— Юноши 13–14 лет (4,8 км): 1. Алексей Иванов, 2. Алексей Акрицкий, 3. Алексей Макаров.
— Девушки 13–14 лет (4,8 км): 1. Софья Исакова, 2. Анна Сорокина, 3. София Баканчук.
В Карелии этим видом спорта занимаются более 300 человек. В состав сборной республики входят более 40 спортсменов, 14 тренеров и 5 специалистов.
