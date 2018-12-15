В Карелии в поездах "Ласточка" может появиться Wi-Fi

Вопрос обеспечения скоростным Wi-Fi пассажиров поезда "Ласточка" по маршруту "Петрозаводск-Петербург- Петрозаводск" обсудили на госкомиссии, посвященной празднованию юбилея Карелии.

Как сообщил на заседании госкомисси министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, запланировано строительство двух пилотных объектов сотовой связи, которые расположатся на федеральной автотрассе.

"Мы видим следующее решение вопроса: на одной половине пути следования связь будет обеспечена с помощью сотовой сети, другую половину во взаимодействии с РЖД и операторами мобильной связи закроем с помощью спутниковой связи», - рассказал Константин Носков.

На возведение таких объектов в Пудожском районе уже получено положительное решение, начало строительства запланировано на первый квартал 2019 года, сообщает министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия