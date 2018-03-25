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Новости. Погода
17:00, 25 Марта 2018

В Карелии в понедельник потеплеет до +2 градусов

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В Карелии и Петрозаводске 26 марта погода существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в понедельник ожидается облачная погода, утром и днем с прояснениями. Ночью умеренный, днем временами небольшой снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северный, северо-западный умеренный.

 Температура ночью  -12, -14; днем -2, -4.

В районах Карелии также будет облачная погода, днем  с прояснениями.  Ночью в большинстве районов  снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный, по южным районам мокрый снег с дождем. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер ночью и утром юго-западный, западный, днем северо-западный, северный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура ночью -2, -7, местами до -13; днем +2, -3, на севере до -6.

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