В Карелии в понедельник потеплеет до +22 градусов

О погоде на 6 июня рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории республики будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +5, +10°C, метами похолодает до +2°С. Днем воздух прогреется до +13, +18°С, местами до +22°С.

В Петрозаводске ожидается также облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь.

Столбик термометра ночью остановится на отметке в +8, +10°С, днем потеплеет до +16, +18°С. Атмосферное давление будет мало меняться.