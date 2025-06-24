В Карелии в сгоревшем рыбацком домике нашли тело мужчины

Известно, что за день до пожара мужчина перестал выходить на связь.

В Медвежьегорском районе Карелии проводят проверку из-за найденного на пожаре тела мужчины. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

Вчера, 26 июня, днем, после того как потушили пожар в рыбацком доме в лесном массиве Шуньгского поселения, на месте происшествия обнаружили тело мужчины 1972 года рождения.

По данным Следкома, мужчина приехал в рыбацкий дом 24 июня, а после перестал выходить на связь. Следователи Медвежьегорского района проводят проверку обстоятельств. Причины возгорания и гибели мужчины станут известны после проведения судебных экспертиз.