В Карелии в три с лишним раза выросло число преступлений, совершенных детьми

При этом значительно снизилось количество преступлений «под кайфом».

В прокуратуре Карелии привели статистику преступности региона за январь 2022 года.

Очень серьезный рост показало количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Их число увеличилось на 225%, с 8 в январе 2022 года до 26 в нынешнем году. Их удельный вес составил 5,9% от общего числа преступлений, совершенных в январе в республике.

При этом серьезно снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения — на 77,8%. В состоянии алкогольного опьянения в республике было совершено 127 преступлений.

А вот рецидивисты в Карелии активизировались. Согласно статистике, в январе 2023 года в республике были окончены уголовные дела по 226 преступлениям, совершенным ранее судимыми лицами. Это на 65% больше, чем в январе 2022 года — тогда подобных преступлений было 137.