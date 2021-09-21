В Карелии валаамские монахи отправились «на картошку» (ФОТО)

Монахи острова Валаам трудятся на картофельных полях, не покладая рук.

На острове Валаам монахи заняты сбором местного картофеля. В паблике монастыря опубликованы снимки с места событий.

«Настало время собирать овощной урожай, который произрастила щедрая валаамская земля. Братья, трудники и волонтеры почти каждый день выходят на картофельные поля и трудятся не покладая рук. Теперь сотни наполненных мешков будут ждать своих тружеников, которые займутся переборкой, а потом отборным картофелем наполнятся монастырские „житницы“, которые будут питать братьев и сестер весь год», — говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что монахи запустили систему онлайн-бронирования номеров в Доме паломника на Валааме.