В Карелии вдвое вырос спрос на IT-специалистов

В компании hh.ru отметили рост числа вакансий специалистов IT-сферы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики компании интернет-рекрутмента hh.ru отметили значительный рост числа вакансий на специалистов IT-сферы в Карелии. По сравнению с началом 2021 года спрос на подобных специалистов вырос почти в 2 раза.

Чаще всего работодателям требовались инженеры, специалисты службы поддержки и программисты-разработчики. Средняя зарплата колеблется от 35 тысяч рублей для специалиста службы поддержки до 78 тысяч рублей для программиста-разработчика. Тем не менее, как отметили в hh.ru, зарплата в данной сфере пока на 48% уступает среднерыночной, составляя на данный момент чуть более 43 тысяч рублей.

Ранее в Карелии появилась вакансия врача-остеопата с зарплатой до 120 тысяч рублей.