В Карелии ведут сбор добровольцев для поисков пропавшего рыбака

Сбор добровольцев для поисков пропавшего рыбака Сергея Тарасова объявлен в Карелии.

В субботу, 23 июля, в 10:00 у таблички Сяпся состоится сбор добровольцев для поисков Сергея Юрьевича Тарасова. Предполагается, что участники займутся осмотром береговой линии. Об этом информирует паблик «ЧП КАРЕЛИИ: НОВОСТИ».

Организаторы сбора рекомендуют одеваться в соответствии с необходимостью быть в лесу. Следует надеть резиновые сапоги и головные уборы, а также взять с собой воду, еду и средства от комаров. В паблике размещен телефон координатора поисков.

Ранее сообщалось, что 62-летний Сергей Тарасов уехал на рыбалку на озеро Сямозеро 17 июля и не вернулся.