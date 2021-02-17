В Карелии ветеран труда более двух лет пытается добиться от чиновников разъяснений о расчете норматива энергопотребления

Республиканские власти и надзорные органы отвечают отписками.

Более двух лет пенсионер из карельского города Сортавала Александр Крутых пытается выяснить у республиканских властей, как рассчитывается норматив потребления электроэнергии для отопления одноэтажного дома, где проживает всего один человек. Дело в том, что Александр Михайлович имеет звание ветерана труда Российской Федерации, и ему полагается компенсация половины затрат по оплате электроэнергии, исходя из установленного норматива ее потребления. Однако к тем нормативам, которые были установлены приказом Госкомитета Карелии по ЖКХ и энергетике еще в 2012 году, у пенсионера из Сортавалы возникли резонные вопросы, на которые республиканские чиновники в течение более чем двух лет не могут дать внятных ответов.

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