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В Карелии ветеран труда более двух лет пытается добиться от чиновников разъяснений о расчете норматива энергопотребления

Новости. Общество
12:13, 18 Февраля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Республиканские власти и надзорные органы отвечают отписками.

Более двух лет пенсионер из карельского города Сортавала Александр Крутых пытается выяснить у республиканских властей, как рассчитывается норматив потребления электроэнергии для отопления одноэтажного дома, где проживает всего один человек. Дело в том, что Александр Михайлович имеет звание ветерана труда Российской Федерации, и ему полагается компенсация половины затрат по оплате электроэнергии, исходя из установленного норматива ее потребления. Однако к тем нормативам, которые были установлены приказом Госкомитета Карелии по ЖКХ и энергетике еще в 2012 году, у пенсионера из Сортавалы возникли резонные вопросы, на которые республиканские чиновники в течение более чем двух лет не могут дать внятных ответов.

Читайте подробнее в статье "Развод по правилам".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-02-18 12:36:21
Надо понимать, что такое поведение чиновников ни коим образом не оскорбляет чувств ветерана (без разницы какого)?
кир
2021-02-18 12:27:03
Где смута, там и Поташов. Оксане Чебуниной верю, - сказал кот. Поташову - нет.
Гость
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Развод по правилам
Ветеран труда из Сортавалы более двух лет пытается добиться от карельских чиновников разъяснений, как рассчитывался норматив потребления электроэнергии для отопления жилого дома.
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