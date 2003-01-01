Жительнице Петрозаводска Октябрине Леоновой исполнился 101 год

В годы войны она была награждена медалью «За отвагу».
Свой 101-й день рождения отметила петрозаводчанка, участница Великой Отечественной войны Октябрина Ивановна Леонова.
В годы войны она служила радисткой-разведчицей, за успешную операцию была награждена медалью «За отвагу». После войны работала в Министерстве финансов Карелии и Государственном страховании, ее общий трудовой стаж превысил 45 лет.
С юбилеем ветерана поздравили представители социальных служб, вручив цветы и подарки.
