Жительнице Петрозаводска Октябрине Леоновой исполнился 101 год

Свой 101-й день рождения отметила петрозаводчанка, участница Великой Отечественной войны Октябрина Ивановна Леонова. В годы войны она служила радисткой-разведчицей, за успешную операцию была награждена медалью «За отвагу». После войны работала в Министерстве финансов Карелии и Государственном страховании, ее общий трудовой стаж превысил 45 лет.

