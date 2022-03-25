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В Карелии ветераны получат выплату ко Дню Победы в апреле одновременно с пенсией

Новости. Общество
11:03, 30 Марта 2022
фото: © Павел Лисицын/ РИА Новости

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Пенсионный фонд Карелии опубликовал график выплаты пенсий и социальных пособий в апреле.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии сообщает, что в апреле выплата пенсии через банки будет произведена согласно следующему графику. Так, гражданам, пенсии которым были назначены после сентября 2015 года, выплата будет произведена 22 апреля. Клиентам, пожелавшим начиная с 1 июня 2018 года, получать пенсию через банк ВТБ, клиентам Почта Банк, Московского кредитного банка, Тинькофф, Промсвязьбанка, Альфа-Банка переведут деньги также 22 апреля.

Остальным пенсионеонерам, получающим пенсию через Сбербанк и другие банки, выплата будет произведена 12 апреля.

Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в размере 10 000 рублей будет выплачена в апреле одновременно с пенсиями и другими социальными выплатами в соответствии с выбранным пенсионером способом доставки.

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