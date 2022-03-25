В Карелии виновник смертельного ДТП отправится в колонию-поселение почти на 6 лет

В Пудожском районе мужчина, севший пьяным за руль без прав и устроивший смертельное ДТП, получил 5 лет 11 месяцев лишения свободы.

Прокуратура Пудожского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя, сообщили в ведомстве.

Установлено, что подсудимый, ранее лишенный водительских прав, в одну из ночей в июле 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отвлекся за рулем и допустил съезд автомобиля в кювет. В результате один его пассажир, мужчина 1990 года рождения, погиб, второй, 1989 года рождения, получил тяжелые травмы.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Суд назначил водителю наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Также судом удовлетворены иски потерпевших на общую сумму более 3 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Карелии виновник смертельного ДТП услышал приговор спустя 10 лет после аварии.