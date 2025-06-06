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В Карелии виновникам резни в Деревянном грозит пожизненное заключение

Новости. Криминал
19:30, 20 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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По предварительным данным, прокуратура хочет посадить на пожизненное и на 24 года виновников шести смертей в Карелии.

Сегодня, 20 июня, в Верховном суде республики прокуратура запросила пожизненный срок для двух участников массовой резни в селе Деревянное, где погибли семь человек. Для третьего участника преступления гособвинение запросило 24 года колонии строгого режима. Об этом рассказали наши коллеги из издания «Фактор».

Гособвинение запросило для 39-летнего Максима Бочкарева и 38-летнего Игоря Софонова пожизненное лишение свободы, а для третьего соучастника – 35-летнего Александра Дмитриева – попросили отправить на 24 года в колонию строгого режима. 

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе судов, точная дата вынесения приговора станет известна только после заседания в понедельник, 23 июня.

Напомним, 1 августа 2023 года в Прионежском районе поступил звонок о пожаре в доме. Прибывшие спасатели после тушения обнаружили тела двух человек. Сразу после этого они увидели, что горит еще один дом неподалеку. Всего в двух пожарах были найдены тела шести человек с телесными повреждениями и признаками насильственной смерти.

Преступники попытались скрыть следы убийства, устроив поджог. По версии следствия, трагедия случилась после застолья с алкоголем. Злоумышленники ворвались в два дома, расправились с соседями, похитили некоторые личные вещи и подожгли дома.

Позже выяснилось, что за десять дней до этого они совершили насильственные действия в отношении другой жительницы села и убили ее. Тело женщины нашли 3 августа 2023 года.

После трагедии преступников задержали. После произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

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