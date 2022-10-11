В Карелии виновный в убийстве выплатил моральный ущерб только после ареста его внедорожников

Почти 3 миллиона рублей родственникам убитого им человека выплатил должник, оказавшийся перед перспективой потерять дорогие внедорожники.

Владелец дорогих внедорожников был признан виновным в убийстве человека и, согласно решению суда, должен был возместить моральный ущерб родственникам погибшего — 2 миллиона 911 тысяч рублей.

Должника предупредили о возбуждении исполнительного производства, но выплачивать деньги он не спешил.

Приставы выяснили, что должнику принадлежит два автомобиля Toyota Land Cruiser. Машины были арестованы, изъяты была направлена заявка на их продажу.

Поняв, что может лишиться автомобилей, должник выплатил моральный ущерб. Деньги были перечислены взыскателям.