890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Замки молодоженов в Петрозаводске перенесут на «Ферму любви»
27.10.2022 13:23
В Карелии изменилась стоимость проезда в городском автобусе
27.10.2022 16:10

В Карелии виновный в убийстве выплатил моральный ущерб только после ареста его внедорожников

Новости. Общество
12:07, 28 Октября 2022
фото: © drive2.ru

Новости партнеров

Почти 3 миллиона рублей родственникам убитого им человека выплатил должник, оказавшийся перед перспективой потерять дорогие внедорожники.

Владелец дорогих внедорожников был признан виновным в убийстве человека и, согласно решению суда, должен был возместить моральный ущерб родственникам погибшего — 2 миллиона 911 тысяч рублей.

Должника предупредили о возбуждении исполнительного производства, но выплачивать деньги он не спешил.

 Приставы выяснили, что должнику принадлежит два автомобиля Toyota Land Cruiser. Машины были арестованы, изъяты была направлена заявка на их продажу.

Поняв, что может лишиться автомобилей, должник выплатил моральный ущерб. Деньги были перечислены взыскателям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.10.2022, 15:37
Самые безлюдные районы Карелии: где плотность населения составляет менее 1 человека на кв. километр
21.10.2022, 08:20
В Карелии реконструируют два пункта пропуска на границе с Финляндией
27.10.2022, 16:10
В Карелии изменилась стоимость проезда в городском автобусе
25.10.2022, 13:28
Появились фотографии солнечного затмения в Карелии (ФОТО)
21.10.2022, 06:40
Рота мобилизованного директора ЕДДС Петрозаводска Измайлова отправится в зону спецоперации
22.10.2022, 20:30
В России начались продажи автомобилей популярного европейского бренда, собранных в Китае

Чтиво

24.10.2022 13:22
Уроки выживания
Удар по желудку
Как стрессы влияют на болезни желудочно-кишечного такта, и что с этим делать — советы опытного врача-гастроэнтеролога из Петрозаводска в рубрике «Уроки выживания».
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
14.10.2022 16:00
Этнологическая экспертиза Баренц-региона
13.10.2022 10:07
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.