В Карелии власти намерены возместить работодателям часть затрат на зарплаты подростков

Работодатели Карелии, устроившие в текущем году на временную работу подростков, смогут вернуть сумму в размере один МРОТ на человека за выплаченную зарплату.

"Работодатель сможет получить компенсацию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы, на одного участника в месяц. Получить компенсацию можно будет пропорционально тому времени, на которое был устроен несовершеннолетний. В среднем у нас в регионе это около полумесяца", - рассказала начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова.

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