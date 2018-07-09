11:40, 09 Июля 2018
В Карелии власти не смогли найти перевозчиков на два десятка автобусных маршрутов
По теме
Загрузка...
На конкурсе, который провел республиканский Минтранс, не нашлось перевозчиков на 21 межмуниципальный маршрут.
Перевозчики отказались обслуживать 21 из 24-х маршрутов, предложенных на конкурсе. Как пояснили в Минтрансе, 15 из этих маршрутов в течение длительного времени являются невостребованными населением. В то же время шесть направлений из тех, по которым не нашлось желающих организовать перевозки, по-прежнему актуальны. Минтранс ищет перевозчиков на эти маршруты.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
05.07.2018, 16:53
02.07.2018, 14:33
02.07.2018, 11:29
02.07.2018, 19:10
05.07.2018, 13:08
02.07.2018, 12:21
Аналитика
Сегодня 12:46
Политкухня
Участники митинга против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске потребовали отставки президента и правительства.
06.07.2018 14:44
06.07.2018 13:47
06.07.2018 12:58
02.07.2018 11:29
Чтиво
03.07.2018 11:19
Без политики
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
03.07.2018 09:25
02.07.2018 12:32
27.06.2018 16:01
Медиа
Опрос
Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
Комментарии