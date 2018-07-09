В Карелии власти не смогли найти перевозчиков на два десятка автобусных маршрутов

На конкурсе, который провел республиканский Минтранс, не нашлось перевозчиков на 21 межмуниципальный маршрут.

Перевозчики отказались обслуживать 21 из 24-х маршрутов, предложенных на конкурсе. Как пояснили в Минтрансе, 15 из этих маршрутов в течение длительного времени являются невостребованными населением. В то же время шесть направлений из тех, по которым не нашлось желающих организовать перевозки, по-прежнему актуальны. Минтранс ищет перевозчиков на эти маршруты.

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