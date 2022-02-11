В Карелии власти Суоярви, где жители остались без воды, обещают устранить аварию на водопроводе сегодня (ФОТО)

Работы по устранению аварии на сетях водоснабжения продолжаются, сообщили в администрации Суоярви.

В паблике администрации Суоярви опубликовано сообщение, в котором сказано, что в настоящее время продолжаются работы по устранению аварии на сетях водоснабжения, ориентировочно они продлятся до 15.00.

«Затем на один час будет возобновлена подача воды в систему, после чего она будет прекращена, будут начаты работы по устранению прорыва на участке водопровода по ул.Ленина (напротив дома № 19). Просим по возможности сделать запас воды», - предупредили в администрации.

По словам властей, все аварии на сетях водопровода в городе планируется устранить в течение сегодняшнего дня.

Ранее сообщалось, что сегодня утром произошла авария на сетях водопровода в Суоярви, часть жителей осталась без воды.