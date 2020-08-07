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В Карелии внебольничная пневмония поразила еще семь человек

Новости. Общество
09:07, 08 Августа 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
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Семь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1063 пациента, 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Об этом информирует оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19, сообщают в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в Карелии за сутки COVID-19 обнаружен у 24 человек

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